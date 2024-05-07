Путин поручил снизить разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами

Президент России Владимир Путин в майском указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованном на сайте КремляЮ поручил снизить разрыв бюджетной обеспеченности между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами РФ.

Сделать это необходимо к 2036 году.

"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика": снижение к 2036 году не более чем до двух раз разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наиболее обеспеченными и 10 наименее обеспеченными субъектами Российской Федерации (с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов)", - говорится в документе.