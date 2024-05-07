Путин поручил повышать рождаемость в стране

Президент России Владимир Путин в майском указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" поставил задачу повышать рождаемость. Документ опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Также глава государства поручил добиваться более частого рождения третьих и последующих детей.

"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей", - говорится в документе.

Суммарный коэффициент рождаемости в регионах к 2030 г. должен быть не ниже среднероссийских.