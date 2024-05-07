Путин поручил обеспечить россиян жильем к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году. Это следует из новых "майских указов" президента, опубликованных на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году; обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году", - говорится в тексте Указа о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Также согласно указу, обновление к 2030 году жилищного фонда должно составлять не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, должно происходить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, повышение доступности жилья на первичном рынке.