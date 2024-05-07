Инцидент со стрельбой произошел на границе Киргизии и Таджикистана

Инцидент со стрельбой произошел на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.

Утром 7 мая у села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области киргизские пограничники заметили граждан Таджикистана - чабанов, выпасавших скот на киргизской территории. Требования уйти чабаны проигнорировали, начали закидывать пограничников камнями и стрелять. После этого пограничники открыли предупредительную стрельбу в воздух, чабаны убежали.

По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Среди киргизских военных пострадавших нет.

В конце марта в киргизском Баткене состоялась очередная встреча делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитациии демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Были согласованы 28,37 км кыргызско-таджикской государственной границы.