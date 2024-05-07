Генпрокуратура РФ требует с акционеров и топ-менеджеров Мотовилихинских заводов 3,8 миллиарда

Генпрокуратура РФ требует с акционеров и топ-менеджеров Мотовилихинских заводов 3,8 млрд рублей, сообщает Properm.ru.

Свердловский районный суд начал в предварительном слушании рассматривать иск Генпрокуратуры РФ к восьми физлицам, ранее контролировавшим "Мотовилихинские заводы". В списке ответчиков - экс-директор Вагаршак Сарксян и члены его семьи Борис, Гермене и Светлана Сарксян экс-совладельцы ПАО "Мотовилихинские заводы" и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, а также Юрий Медведюк — собственник ООО "Метатрон", которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов. С них солидарно требуют ущерб в 3,8 млрд рублей, который довел предприятие до банкротства.

В прошлом году этот иск начинал рассматривать Одинцовский городской суд в Подмосковье, но в итоге требования были направлены по подсудности в Пермь.