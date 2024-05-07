На Эльбрусе спасли альпиниста с горной болезнью

С высочайшей вершины Европы - Эльбруса - спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста.

"В Кабардино-Балкарии зарегистрированная группа туристов из 10 человек совершала восхождение на гору. На высоте 5 тыс. метров у мужчины случилась горная болезнь. Потребовалась помощь спасателей", - сообщили в МЧС.

На помощь отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, они спустили пострадавшего на поляну Азау и передали врачам.

Сегодня на Эльбрусе проходит известный фестиваль скайраннинга и ски-альпинизма Red Fox Elbrus Race: в шесть утра начались соревнования по скоростному восхождению на гору.