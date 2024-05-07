В Великом Новгороде мать получила срок за покушение на убийство дочери

В Великом Новгороде вынесен приговор Антонине Мартыновой, которой вменяли покушение на убийство дочери.

Жена главреда "Новой газеты – Европа"* Кирилла Мартынова** Антонина получила девять лет колонии общего режима, пишет РИА Новости.

Следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 г. он видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета. В итоге злоумышленницу обвинили в покушении на убийство двухлетней дочери. Мартынова заявляла, что это был несчастный случай.

* Организация, признанная нежелательной в России

** Физическое лицо, признанное иноагентом в России