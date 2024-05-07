Белоруссия проведет синхронизированную с РФ проверку носителей нестратегического ядерного оружия

В Белоруссии началась внезапная проверка средств —носителей нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны республики в Telegram-канале.

По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

"Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", — отметил министр.

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы. Эта проверка, по его словам, будет синхронизирована с Россией.

Напомним, Россия начинает учения по отработке применения тактического ядерного оружия с использованием ракетных войск Южного военного округа, авиации и ВМФ. Кремль уверен, что таким образом "остудит головы" коллективного Запада и ответит на угрозы и агрессивную риторику.

"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику "коллективного Запада", создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", – заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что такие действия помогут Западу "осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков".