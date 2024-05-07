МЧС: Около 600 населенных пунктов Свердловской области под угрозой природных пожаров

Последняя проверка свердловского МЧС показала, что под угрозой лесных и других природных пожаров находится 593 населенных пункта Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Свердловской области 593 населенных пункта и 600 садовых товариществ, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров. При их проверке было выявлено 1 тыс. 809 нарушений требований пожарной безопасности", - сообщили в МЧС.

Во время надзора проверялись состояние минерализованных полос, наличие противопожарного водоснабжения, системы оповещения населения в случае угрозы ЧС, а также оснащенность добровольных пожарных.