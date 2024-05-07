У самолета S7 в небе сломался двигатель

У Airbus A320 авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Казань, перед посадкой в столице Татарстана начались неполадки с двигателем. Произошла аварийная посадка.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стали неполадки в работе левого двигателя. Самолет и люди в нем не пострадали. На борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа.

Из-за случившегося Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов.