Суд Югры приговорил к условному сроку студентку из Замбии, станцевавшую тверк у Вечного огня

Суд Югры приговорил к условному сроку студентку из Замбии Зибу Тионге, станцевавшую тверк у Вечного огня, сообщили Накануне.RU в суде.

16 апреля 2022 года иностранка опубликовала в запрещенной в России социальной сети видео танца у мемориала с оскорбительным текстом: "Трясу задом за мертвых, уверена, они будут спать хорошо этой ночью".

"Суд назначил Зибе Тионге наказание в виде лишения свободы сроком на год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" сроком на год, наказание считать условным, с испытательным сроком на год", - говорится в сообщении.

Отметим, что вину она не признала, однако извинилась, заявив, что "не хотела кого-либо оскорбить своим танцем".