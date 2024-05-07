Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Предполагается, что парламенты стран ратифицируют документ до конца текущего года.

Соглашение устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Ставка налога на процентные доходы при этом будет нулевой, то есть в государстве-источнике не будут облагаться налогом выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого государства.

"Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства", - сообщили в правительстве России.

"Соглашением также предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства", - говорится в сообщении кабмина.