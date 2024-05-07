Блогер Лерчек погасила новый долг в 20 млн рублей перед налоговой

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, погасила новый долг в 20 млн рублей перед ФНС, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, налоговая начислила блогерше новый платеж по итогам проверки, которая еще продолжается.

Сама Чекалина, которая только что вернулась из Дубая после отдыха с семьей, пожаловалась, что работает "в ноль", а все заработанные деньги отдает налоговой.

Ранее было прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении супругов Валерии и Артемы Чекалиных. Как сообщил в январе председатель СКР Александр Бастрыкин, семейная пара выплатила долг по налогам в 504 млн рублей.

Весной 2023 года против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела - об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн рублей.