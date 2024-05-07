Блогер Лерчек погасила новый долг в 20 млн рублей перед налоговой

07 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество В России
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек погасила новый долг в 20 млн рублей перед налоговой

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, погасила новый долг в 20 млн рублей перед ФНС, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, налоговая начислила блогерше новый платеж по итогам проверки, которая еще продолжается.

Сама Чекалина, которая только что вернулась из Дубая после отдыха с семьей, пожаловалась, что работает "в ноль", а все заработанные деньги отдает налоговой.

Ранее было прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении супругов Валерии и Артемы Чекалиных. Как сообщил в январе председатель СКР Александр Бастрыкин, семейная пара выплатила долг по налогам в 504 млн рублей.

Весной 2023 года против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела - об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн рублей.

Теги: лерчек, фнс, долг, налоги, валерия чекалина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2024 12:30 Мск Муж блогера Лерчек хочет от нее 1,2 миллиарда
Ранее 19.03.2024 12:43 Мск Блогер Лерчек разводится
Ранее 01.03.2024 16:16 Мск Уголовное дело об отмывании средств против блогера Лерчек закрыли
Ранее 22.12.2023 13:30 Мск Блогер Лерчек может быть должна государству 250 миллионов
Ранее 19.11.2023 14:20 Мск Блогер Лерчек вернула государству долг в 296 миллионов
Ранее 29.08.2023 09:52 Мск Mash: В отношении Лерчек завели еще одно уголовное дело
Ранее 14.08.2023 16:07 Мск Мосгорсуд отказался переводить блогера Чекалину и ее мужа под домашний арест
Ранее 14.07.2023 15:56 Мск Следствие потребовало перевести блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест
Ранее 24.05.2023 03:20 Мск В Совфеде захотели взимать налоги с блогеров
Ранее 22.05.2023 10:21 Мск Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, - адвокат
Ранее 15.05.2023 05:02 Мск Бастрыкин: СКР проведет новые проверки блогеров, если поступят материалы от ФНС
Ранее 12.05.2023 08:28 Мск Суд арестовал более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных
Ранее 19.04.2023 15:51 Мск Суд арестовал счета блогерши Лерчек и ее мужа
Ранее 16.03.2023 16:05 Мск Второе уголовное дело возбудили против блогера-миллионника Лерчека и ее мужа
Ранее 07.03.2023 12:19 Мск Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде
Ранее 07.03.2023 09:09 Мск В доме фитнес-блогера Лерчек и ее супруга проходят обыски

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети