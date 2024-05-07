В России могут отменить запрет на экспорт бензина

В России перенасыщен внутренний рынок бензина. Вскоре власти страны рассмотрят возможность отмены введенного с марта по сентябрь запрета на экспорт.

"Меры, которые были приняты с 1 марта по закрытию экспорта, сработали в полном объеме. В ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложения Минэнерго", - сказал "Интерфаксу" и.о. вице-премьера Александр Новак.

Зимним решением Правительства России с 1 марта и до 31 августа 2024гг. в России веден запрет на экспорт бензина. Он не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая и те, что были заключены с государствами – членами ЕАЭС, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования или для оказания международной гуманитарной помощи.