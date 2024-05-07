Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сырского, он принимает участие в автопробеге из уважения к российскому президенту Владимиру Путину и ради памяти прадеда, прошедшего Великую Отечественную войну.

В феврале сообщалось, что Иван пришел в российское консульство в Австралии, где проживает с родителями, и поздравил ВС РФ со взятием Авдеевки. Также молодой человек заявил о намерении получить гражданство России.

Иван Сырский переехал в Австралию с братом и матерью после развода родителей.