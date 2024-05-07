На ВИЗе на четыре дня закроют движение 11 трамваев

На ВИЗе в Екатеринбурге на протяжении нескольких дней будет закрыто движение сразу 11 трамвайных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Синяева, переулке Левшинского и улице Полежаевой с 00.00 18 мая до 05.00 20 мая по улице Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки "Таганский ряд" до остановки "Кирова" в обоих направлениях перестанут курсировать маршруты №№ 6, 7, 10, 13, 17, 19 и 23.

Еще одно закрытие будет с 00.00 25 мая до 05.00 27 мая от остановки "Кирова" до остановки "Красноуральская". В обоих направлениях будет закрыто движение для трамваев №№ 2, 3, 11, 19 и 21.