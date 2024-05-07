Патриарх поздравил президента с инаугурацией иконой XVII века

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с вступлением в должность иконой.

Речь идет о Владимирской иконе Божией Матери XVII века, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Патриарх напутствовал Путина: заявил, что тот должен иногда принимать "грозные решения" и привел в пример князя Александра Невского, который потом стал святым. В конце речи патриарх Пожелал Путину: "Дай Бог, чтобы конец века означал конец вашего пребывания во власти". Неизвестно, имел ли в виду Патриарх конец XXI века, до которого еще 76 лет, или конец века в значении конца жизни.