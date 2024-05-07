Главный организатор теракта в "Крокусе" находится за границей – ФСБ

Главный организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей, "мы практически догадываемся, кто это", заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться. Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату", - цитирует директора ФСБ "Интерфакс".