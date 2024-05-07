Отказавшийся платить югорчанину за сбитые Abrams лидер группы "Земляне" обвинил во всем журналистов

Крайними в истории отказа от выплат югорскому бойцу "Десант" за два сбитых танка Abrams неожиданно оказались журналисты. Со ссылкой на лидера группы "Земляне" Владимира Киселева издание NEFT пишет, что "журналисты являются препятствием" для того, чтобы "такие герои получали как можно больше поощрения".

"Вместо того, чтобы привлекать к этому внимание и поддержать Лепса, поддержать Баскова, поддержать "Землян", поддержать Киселева в его инициативе, вы устраиваете этому препятствие с формулировками, что это личный пиар или это пиар только определенных людей. А мы ведь рассчитывали с вашей помощью привлечь сюда больше звезд", — заявил артист в комментарии, который предоставили изданию представители звезды.

По словам Киселева, премии от тех, кто выделил средства, никто не присвоил и не замолчал. Но новых знаменитостей, готовых выделить деньги, нет. Соответственно, нет и поощрений для других героев.

PR-менеджер "Землян" посоветовала уточнить информацию о вознаграждениях за подбитые Abrams у актера Ивана Охлобыстина, который ранее анонсировал выплаты тем, кто ликвидирует американские танки.

Напомним, спецназовцу из Югры удалось за одну ночь подбить два танка. Позже с помощью беспилотника бойцы определили, что уничтожили американские Abrams.