Эстонский парламент объявил Московский Патриархат враждебным институтом

Высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии Рийгикогу принял заявление, осудившее Московский Патриархат как институт, поддерживающий "военную агрессию" России.

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Россию обвинили в защите своих интересов на Украине, а резолюция Всемирного Русского Народного Собора, который возглавляет патриарх Кирилл, "Настоящее и будущее Русского мира" охарактеризована как агрессивная.

"Призывы Московского Патриархата скрывают в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии", – считает местный парламент.

Он выступает за запрет Церкви и призывает западные станы тоже запретить ее. Православные объединения и приходы должны самостоятельно оценить "угрозу" России и отречься от православной веры. Фактически парламент призвал уйти православных эстонцев в раскол.

В конце апреля глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонцев просят "добровольно" отречься от Церкви. А общины, которые не захотят это сделать, могут просто запретить, объявив их деятельность незаконной.