Армения и Азербайджан могут заключить мир через полгода

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможных сроках заключения мирного договора с Азербайджаном.

"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы", - приводит ТАСС заявление Пашиняна, сделанное на пресс-конференции.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.