В этом месяце нужно обязательно надо Одессу и Харьков забрать - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам о своем видении ситуации в зоне СВО и о том, что он считает необходимым сделать.

"Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию, обязательно надо Одессу и Харьков забрать, потом посадить этого Зеленского и заставить его подписать необходимые для безопасности русскоязычного населения бумаги. <…> Нужно забрать все территории у Украины", - заявил Кадыров в кулуарах церемонии инаугурации президента России.

Сам он впервые за долгое время появился на публике в Москве. Одни наблюдатели считают, что так 47-летний Кадыров доказывает, что с его здоровьем все в порядке, другие обращают внимание на внешний вид лидера Чечни, который нельзя назвать видом здорового человека.