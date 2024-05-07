Почти половина россиян работают по специальности

Россияне с высшим образованием все чаще работают по специальности. Таких уже 46%, выяснил в ходе опроса сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

За три года, россиян, работающих по специальности, полученной в вузе, стало больше - сейчас их 46%, что на 6 процентных пунктов больше. Еще 22% заняты в смежных областях. При этом каждый третий работает не по специальности.

Доля тех, кто работает по специальности, наибольшая среди врачей (87%), юристов (73%) и бухгалтеров (более 60%, в том числе главных бухгалтеров - 68%). Интересно, что среди программистов таких лишь 41%. Возможно, это связано с тем, что на программистов идут очень многие, но в профессии остаются далеко не все.

Можно сказать, что уровень специализации в России заметно вырос. Так, в 2012 году только 34% работали по специальности, а в 2021 году - 40%. Соответственно, доля тех, кто работает не по своей специальности, снизилась за последние 12 лет с 45% до 32%.