В Москве арестовали американца за пьянство в голом виде

Стали известны подробности ареста американского гражданина в Москве. Хорошевский районный суд столицы арестовал Никума Уильяма Рассела по статье о мелком хулиганстве на десять суток.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции сообщили, что иностранец напился и голым находился в одном из городских дворов.

"В соответствии с протоколом об административном правонарушении гражданин США распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории, в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что американец напился и залез в детскую библиотеку через окно, где и уснул.