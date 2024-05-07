В Москве арестовали американца за пьянство в голом виде
Стали известны подробности ареста американского гражданина в Москве. Хорошевский районный суд столицы арестовал Никума Уильяма Рассела по статье о мелком хулиганстве на десять суток.
В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции сообщили, что иностранец напился и голым находился в одном из городских дворов.
"В соответствии с протоколом об административном правонарушении гражданин США распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории, в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку", - сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что американец напился и залез в детскую библиотеку через окно, где и уснул.