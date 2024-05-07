Сбежавший в Германию пермский экс-депутат не смог обжаловать банкротство

Экс-депутат Пермской гордумы Сергей Захаров не смог обжаловать решение о признании его банкротом.

По данным Properm, накануне Семнадцатый апелляционный суд отклонил его апелляционную жалобу. Кроме того, у Захарова сменился финансовый управляющий, изначально был назначен Владимир Калашников, но он был исключен из СРО арбитражных управляющих, после чего вести процедуру банкротства Захарова назначили Константина Доброскокина. Ближайшее заседание по делу назначено на 4 июля.

Напомним, Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

16 ноября 2022 года на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине. Также парламентария исключили из фракции "ЕР".

29 февраля Захаров был признан банкротом по заявлению покупателя его задолженности по банкротному делу "СМУ № 34", директором которого он являлся. Долг бывшего депутата купила с торгов столичная предпринимательница Александра Поскребышева. В декабре прошлого года суд признал за Сергеем Захаровым и бенефициаром СМУ Константином Кирилловым субсидиарную ответственность по долгам предприятия.

Также за топ-менеджерами СМУ судом была закреплена задолженность на 6,18 млн рублей. Такую же сумму с экс-депутата и эмигранта требует Поскребышева. Из материалов суда известно, что в эту сумму входит беспроцентный заем на 2 млн рублей, полученный Захаровым в СМУ, долги по аренде помещений и перед контрагентами.