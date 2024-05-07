Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен не исключил открытия пропускных пунктов на границе с Россией после принятия закона о беженцах.

По словам министра, закон поступит для рассмотрения в парламент страны в течение одной-двух недель. В случае принятия он вступит в силу в кратчайшие сроки.

Новый закон позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы, пишут "Известия".

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских КПП с Россией, обвинив российскую сторону в организованном массовом пропуске к финской границе мигрантов из стран третьего мира. В декабре стало известно, что два наиболее популярных КПП, на которые ранее приходилась основная часть трафика, будут открыты. Однако уже на следующий день их закрыли вновь. Единственным вариантом транспортного сообщения между двумя странами по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".