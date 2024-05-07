Питерский завод Toyota передан Aurus

И.о. вице-премьера – главы Минпромторга Денис Мантуров сообщил о смене собственника на расположенном в Санкт-Петербурге заводе Toyota. Предприятие передано бренду Aurus.

Производство автомобилей Aurus планируется запустить на предприятии до конца 2024 г., сказал ТАСС Мантуров.

В конце марта 2024 г. губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что бывшие автозаводы Hyundai и Toyota, которые находятся в Санкт-Петербурге, пойдут по пути максимальной локализации. По мнению чиновника, важно не просто наладить новое производство, а сразу держать курс на внедрение российских технологий с привлечением отечественных конструкторов и поставщиков. Беглов также указал, что петербургский автопром преодолел последствия санкций со стороны Запада.