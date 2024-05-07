Патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться во власти "до конца века"

После церемонии инаугурации президент России Владимир Путин сходил в Благовещенский собор Кремля и отслужил небольшой благодарственный молебен вместе с Патриархом Кириллом. Тот, встретив президента, заявил: "Мы крепко молимся о вас".

Также Патриарх напутствовал Путина: заявил, что тот должен иногда принимать "грозные решения" и привел в пример князя Александра Невского, который потом стал святым. В конце речи патриарх Пожелал Путину: "Дай Бог, чтобы конец века означал конец вашего пребывания во власти".

Неизвестно, имел ли в виду Патриарх конец XXI века, до которого еще 76 лет, или конец века в значении конца жизни.