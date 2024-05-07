Правительство России ушло в отставку

Правительство России в соответствии с Конституцией ушло в отставку – Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий после очередного вступления в должность Владимира Путина.

"Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя правительства. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Государственной Думой. Не позднее недельного срока после своего назначения председатель правительства представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее намекнул, что Путин может предложить кандидатуру премьер-министра уже сегодня, а все консультации по кабинету министров уложатся в несколько заседаний Госдумы на следующей неделе.