Путин провел смотр президентского полка в Кремле под проливным дождем

Владимир Путин произнес речь во время смотра президентского полка после церемонии инаугурации. Он сделал это под почти проливным дождем.

Глава государства поприветствовал полк и поздравил его с 88-й годовщиной образования этого подразделения.

Несмотря на плохую погоду, полк более часа ждал Путина во дворе Кремля, после появления президента – маршем прошел перед Красным крыльцом Грановитой палаты.

После окончания смотр Путин направился в Благовещенский собор Кремля, где его ожидает Патриарх Кирилл. Эту часть транслировать уже не стали.