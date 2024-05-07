07 Мая 2024
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Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Путин провел смотр президентского полка в Кремле под проливным дождем

Владимир Путин произнес речь во время смотра президентского полка после церемонии инаугурации. Он сделал это под почти проливным дождем.

Глава государства поприветствовал полк и поздравил его с 88-й годовщиной образования этого подразделения.

Несмотря на плохую погоду, полк более часа ждал Путина во дворе Кремля, после появления президента – маршем прошел перед Красным крыльцом Грановитой палаты.

После окончания смотр Путин направился в Благовещенский собор Кремля, где его ожидает Патриарх Кирилл. Эту часть транслировать уже не стали.

Теги: владимир путин, президентский полк, парад


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Развитие сюжета:

Ранее 07.05.2024 13:14 Мск Патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться во власти "до конца века"

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