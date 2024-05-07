Песков: Путин может предложить кандидатуру премьера уже 7 мая

Президент РФ Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства уже сегодня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вполне можно ожидать", - сказал он в эфире Первого канала.

"Как говорил вчера президент, главное - это продолжение работы в обычном режиме, потому что задач очень много, темпы высокие. Нельзя прерываться ни на час", - подчеркнул Песков.

6 мая Путин провел последнее совещание с действующим правительством и его главой Михаилом Мишустиным. 7 мая – в соответствии с Конституцией – действующий кабмин уйдет в отставку, а президент после инаугурации предложит парламенту одобрить новый состав правительства. Предполагается, что в новом составе большая и основная часть министров сохранит свои портфели.