07 Мая 2024
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Политика В России
Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Кремль отсалютовал Путину под музыку из оперы "Жизнь за царя"

Владимир Путин выступил с небольшой речью после церемонии инаугурации в Кремле.

"Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах страны. Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО. Благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. <…> Заверяю вас, что и впредь интересы и безопасность народов России будут для меня превыше всего. <…> Граждане России подтвердили правильность курса страны", - заявил Путин.

"Мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период и реализуем долгосрочные планы развития. Главная цель - это народосбережение. Поддержка многовековых семейных ценностей будет всех объединять", - добавил глава государства.

"Мы не отказываемся от диалога с западными странами – выбор за ними. Разговор по вопросам безопасности возможен, но без высокомерия, чванства, только на равных, уважая интересы друг друга", - сказал Путин по поводу международных отношений.

Инаугурация президента России Владимира Путина в Большом Кремлёвском дворце(2024)|Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Также он добавил, что "политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой", а "общественная и государственная системы должна быть гибкой". Пообещал, что все люди, проявившие себя, смогут выйти на первые роли в экономике и политике страны (вероятно, имея в виду участников СВО).

"Буду делать все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Результаты зависят от нашего единства и сплоченности. <…> Наши предки брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину", - завершил свое выступление Путин.

После этого 2,5 тыс. гостей стали ему аплодировать, а артиллерия у стен Кремля дала салютный залп, все это сопровождалось хором "Славься, славься!" из оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя".

Теги: владимир путин, инаугурация, кремль


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