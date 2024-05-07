В Киевской школе учитель угрожал ученику - "сепарской гниде" из Луганска

Скандал с угрозами школьнику из Луганска в киевской школе достиг украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который был вынужден показательно заступиться за ребенка.

В киевской школе №37 учитель физкультуры нецензурно угрожал ученику, обозвав его "сепарской гнидой", с которой он не будет "цацкаться". Поводом к конфликту стало то, что школьник не туда поставил швабру и что-то неправильно сделал. Учитель стукнул его шваброй и пригрозил научить, "как правильно". А на предупреждение школьника не касаться его заявил, что если он коснется, то "реанимация его не спасет". При этом учитель говорил на суржике, весьма близком к русскому языку, ругаясь бранными словами. Ученик же пытался отвечать на мове. Видео попало в интернет, вызвав скандал.

На него отреагировал Лубинец. Он сообщил, что обратился в полицию, так как видит в поведении учителя признаки угрозы убийства, нанесения телесных повреждений и действия дискриминационного характера на почве ненависти по признаку происхождения. Также он обратился в районную администрацию для отстранения от работы учителя. Директор школы, чтобы замять инцидент, заявила, что "участники конфликта нашли общий язык", но все же последуют некие "решения".

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что надо взять на карандаш этого учителя, и если он прибежит получать российский паспорт, то дать ему "волшебного пенделя под зад" по направлению на Запад.

В апреле в киевской школе №81 мальчика 13 лет сверстники сильно избили до разрыва яичка за то, что им показалось, что он смотрел мультфильм на русском языке.