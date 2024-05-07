Прокуратура проверит, почему загорелась многоэтажка в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку после пожара в одной из квартир многоэтажного дома на Союзной, 2 в Екатеринбурге. Сегодня днем из окон 21 этажа повалил черный дым, а за ним с окна и балкона вылезли двое мужчин. Один из них сорвался вниз, а после скончался на руках медиков.

О причинах пожара пока неизвестно. Выживший мужчина сообщил, что познакомился с арендатором сгоревшей квартиры накануне днем через общего знакомого. Они выпивали, легли спать, а проснувшись, пострадавший уже увидел языки пламени, после чего и вылез в окно. После ему протянули из квартиры шланг, по которому он спустился к квартире ниже и разбил окно, чтобы попасть внутрь. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому специализированной техники. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.