В России трем иностранцам вменили борьбу за ВСУ

В России объявлены в федеральный и международный розыск американец Трой Оффенбекер, гражданин Израиля Денис Десятник и молдаванин Станислав Гибадулин.

Решение принято по делу о наемничестве – указанные люди, по версии следствия, участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Все трое наемников из "Интернационального легиона" заочно арестованы в Москве.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что иностранцев, участвующих в СВО на российской стороне, не будут выдавать странам, где им может грозить уголовная ответственность за наемничество. Речь идет о людях из Сербии и Приднестровья. Хинштейн сообщил, что обсудил ситуацию с руководством главка МВД по вопросам миграции.

"Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем - ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу - временное убежище. С последним – ситуация чуть сложнее, так как контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР", - пишет депутат.