Путин вступил в должность президента России в пятый раз

Трансляция инаугурация Владимира Путина началась с кадров из рабочего кабинета президента. Ему позвонили, доложили о начале церемонии, и только тогда он оторвался от работы над какими-то документами и под прицелом камер пошел в Андреевский зал Кремля. Потом у первого корпуса Кремля Путин в обновленный Aurus и поехал в соседний корпус.

В Андреевском зале собрались 2,5 тыс. гостей церемонии (депутаты, губернаторы, общественники), присягу президента принимает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Поздоровавшись с ними всеми, Путин принес присягу, предусмотренную Конституцией: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу". После этого Зорькин объявил о вступлении президента в должность. Заиграл гимн, а гости начали аплодировать.