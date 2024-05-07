07 Мая 2024
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Политика В России
Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Путин вступил в должность президента России в пятый раз

Трансляция инаугурация Владимира Путина началась с кадров из рабочего кабинета президента. Ему позвонили, доложили о начале церемонии, и только тогда он оторвался от работы над какими-то документами и под прицелом камер пошел в Андреевский зал Кремля. Потом у первого корпуса Кремля Путин в обновленный Aurus и поехал в соседний корпус.

В Андреевском зале собрались 2,5 тыс. гостей церемонии (депутаты, губернаторы, общественники), присягу президента принимает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Поздоровавшись с ними всеми, Путин принес присягу, предусмотренную Конституцией: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу". После этого Зорькин объявил о вступлении президента в должность. Заиграл гимн, а гости начали аплодировать.

(2024)|Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Теги: владимир путин, кремль, инаугурация


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Развитие сюжета:

Ранее 07.05.2024 12:21 Мск Кремль отсалютовал Путину под музыку из оперы "Жизнь за царя"

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