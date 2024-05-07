Возможного виновника пожаров в СНТ задержали в Иркутской области

Оперативники задержали и допрашивают мужчину, который незадолго до пожаров сжигал траву на своем садовом участке в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщил RT губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, свидетелями сжигания травы стали соседи мужчины.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли в результате пожаров в СНТ в Иркутской области. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

6 мая в Братском районе Иркутской области, где горели садоводства, был введен режим чрезвычайной ситуации. Велась эвакуация дачников.