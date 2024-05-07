Свердловских курсантов МЧС наградили за борьбу с паводком в Тюменской области

Старшекурсники пожарного училища из Екатеринбурга помогли отстоять село Абатское и участок федеральной трассы Тюмень - Омск от паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Более двух недель они боролись с водной стихией. Глава Абатского района Игорь Васильев вручил курсантам и офицерам муниципальные награды и поблагодарил за помощь райцентру во время исторического паводка. Он отметил, что во многом благодаря усердию курсантов удалось отстоять райцентр и федеральную дорогу от затопления.

"Сегодня на торжественном митинге по случаю отбытия курсантов на государственные выпускные экзамены вручил всем ребятам благодарности муниципального образования Абатского района. Спасибо большое вам, товарищи офицеры и курсанты за помощь нашему району во время исторического паводка, будьте здоровы, успехов на экзаменах и в жизни!", - обратился к курсантам Игорь Васильев.

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское продолжает снижаться. По последним данным он уменьшился еще на два сантиметра и составляет сейчас 1209 сантиметров, что пока все еще превышает критическую отметку уровня воды. Напомним, она составляет 960 сантиметров.