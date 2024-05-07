07 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец, выпрыгнувший с 21 этажа из-за пожара, погиб

Жилец дома №2 на Союзной, где сегодня днем вспыхнул пожар, скончался в реанимации. Напомним, что спасаясь от огня, он вылез на балкон 21 этажа, с которого сорвался и приземлился на заснеженную крышу магазина, расположенного на первом этаже дома. Несмотря на полученные травмы, екатеринбуржец выжил и был госпитализирован, однако все же скончался.

Пострадали и другие жильцы многоэтажного дома - они получили отравление продуктами горения.

"На месте работают три бригады медиков, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация по состоянию пострадавших будет дополняться", - добавили в пресс-службе областного минздрава.

Помимо этого, Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, сообщает, что в пожаре погибло два человека. Еще один - арендатор квартиры - угорел прямо там, был доставлен в больницу, но скончался в реанимации.

В истории также фигурирует еще один мужчина - тот самый, который сидел на окне, а позже спустился по шлангу на этаж ниже и разбил окно, чтобы пробраться внутрь квартиры. По его словам, с погибшим арендатором его накануне познакомил общий знакомый - официант ресторана в Академическом. Застолье решено было продолжить уже на квартире, пострадавший решил переночевать у нового знакомого, а когда проснулся, уже все полыхало. У мужчины несколько ссадин и шоковое состояние. К карете "скорой" он дошел своими силами.

Спасатели уже ликвидировали открытое горение на 60 квадратных метрах. На месте работают 37 специалистов и 15 единиц техники.

Теги: Минздрав, Союзная, пожар, смерть


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Ранее 07.05.2024 10:46 Мск В Екатеринбурге горят верхние этажи жилого дома на Союзной, один человек выпрыгнул в окно

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