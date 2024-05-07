Посол США в Москве Линн Трейси уехала из России на неопределенное время

Посол США в Москве Линн Трейси уехала из России на неопределенное время, поэтому не будет присутствовать на церемонии инаугурации Владимира Путина, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РБК. По словам Рябкова, американская сторона заранее уведомила российскую об отсутствии Трейси на церемонии.

"Здесь есть в России поверенная в делах США. Соответственно, как я понимаю, в том числе из сообщения Госдепартамента вчерашнего, ее присутствие не будет предусмотрено на сегодняшней церемонии", - добавил замминистра.

Официально от участия в церемонии отказались представители Великобритании, Канады, Польши, США, а также посол ЕС.