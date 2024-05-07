СМИ сообщили о покушении на наследного принца Саудовской Аравии

В сети и нескольких СМИ появились сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. В частности, об этом сообщили арабское издание Sarah News и турецкая газета Yeni Şafak. В то же время источники других СМИ в Эр-Рияде и королевской гвардии Саудовской Аравии говорят, что новость – фейк.

В соцсети X были опубликованы кадры с горящим автомобилем, якобы, из кортежа принца. Но, вероятно, даже если целью был наследник престола, то он уцелел. Кроме того, неизвестна дата покушения. Sarah News пишет, что ЧП произошло 16 марта этого года. Турецкое же издание сообщает, что к покушению могут иметь отношения другие представители саудовской знати.