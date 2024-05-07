07 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

"Россети Урал" заявили об ущербе в 50 миллионов рублей, который нанес снегопад

Снегопад, который свердловчане могли наблюдать на прошлых выходных, нанес ущерб электросетевому комплексу "Россети Урал" в размере порядка 50 млн рублей. И это только предварительные цифры, сообщают в пресс-службе компании.

Напомним, что сегодня ночью все электроснабжение в Свердловской области было полностью восстановлено - об этом ранее рассказали в пресс-службе Минэнерго. В Россетях" сообщают, что всю ночь продолжались работы аварийно-восстановительных бригад по заявкам клиентов по сети 0,4 кВ, которые, в основном, связаны с повреждением вводов в жилые дома. Они идут и по настоящее время.

Протяженность поврежденных линий электропередачи "Россети Урал" достигла порядка 1 тыс. 140 км. 670 км из которых специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки. Всего выявлено свыше 2 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также почти 300 обрывов проводов. В результате, без электричества находилось более 70 тыс. населения Свердловской области, однако уже к вечеру 4 мая их количество снизилось до 40 тыс. человек. К вечеру понедельника обесточенными были только 1,1 тыс. человек.

"Отметим, что снегопад и ледяной дождь оказывали свое влияние и после стабилизации погодных условий. Линии электропередачи энергетики оперативно включали в работу, но выпадавшие обледеневшие деревья вызвали новые повреждения. По предварительным оценкам, ущерб электросетевому комплексу "Россети Урал" составил порядка 50 млн рублей", - сообщили в пресс-службе компании.

В электросетевом комплексе в круглосуточном режиме работало и продолжает работать около 500 человек. Группировка специалистов включает себя энергетиков из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала. Энергетики отметили, что в течение всего дня могут наблюдаться кратковременные локальные ограничения электроснабжения по ряду населенных пунктов, которые связаны с необходимыми переключениями по переводу нагрузки с резервных схем.

Для клиентов "Россети Урал" круглосуточно продолжают работать специалисты контакт-центра. Номер единого телефона 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Теги: Россети Урал, энергоснабжение, ущерб


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