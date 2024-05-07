07 Мая 2024
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Фото: пресс-служба администрации Тазовского

На Ямале произошел пожар в детском саду. Детей успели эвакуировать

Сегодня в детском саду "Рыбка" в районном центре произошло возгорание греющего кабеля под зданием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тазовского. На сигнал незамедлительно выехала пожарная бригада. Оперативно на место происшествия прибыл глава Тазовского района Виктор Югай. На данный момент возгорание ликвидировано. Здание внутри не пострадало.

В момент возгорания в здании находилось 12 детей в группах дневного пребывания и 23 работника учреждения. Еще 22 ребенка приехали в детский сад на экскурсию. Все люди были экстренно эвакуированы. Для этого были задействованы сотрудники противопожарной службы, полиции, спасатели, бригада "скорой помощи" и специалисты управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района. Никто из людей не пострадал.

В Тазовском в детском саду "Рыбка" произошел пожар(2024)|Фото: пресс-служба администрации Тазовского

Для детей, посещающих детский сад "Рыбка", выделили две группы в детском саду "Олененок" и предоставили горячее питание. В течение двух дней дети будут посещать эти группы.

Теги: детский сад, пожар, рыбка


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