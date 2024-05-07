На Ямале произошел пожар в детском саду. Детей успели эвакуировать

Сегодня в детском саду "Рыбка" в районном центре произошло возгорание греющего кабеля под зданием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тазовского. На сигнал незамедлительно выехала пожарная бригада. Оперативно на место происшествия прибыл глава Тазовского района Виктор Югай. На данный момент возгорание ликвидировано. Здание внутри не пострадало.



В момент возгорания в здании находилось 12 детей в группах дневного пребывания и 23 работника учреждения. Еще 22 ребенка приехали в детский сад на экскурсию. Все люди были экстренно эвакуированы. Для этого были задействованы сотрудники противопожарной службы, полиции, спасатели, бригада "скорой помощи" и специалисты управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района. Никто из людей не пострадал.