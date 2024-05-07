Впервые на инаугурацию президента России приглашен ребенок

Ребенок приглашен на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале "Регнум".

Речь идет о девятилетней Раисат Акиповой из Дагестана. Она стала известна после того, как расплакалась, потому что не смогла встретиться с Путиным во время его визита в Дербент в прошлом году.

По словам матери девочки, в администрации ей сообщили, что Раисат будет первым ребенком за всю историю на инаугурации президента.

Напомним, в июне 2023 года Путин совершил поездку в Дагестан, где провел несколько совещаний, а потом пошел пообщаться с местными жителями. Некоторые из них даже смогли сделать селфи с президентом. Раисат не смогла увидеть Путина за толпой людей, после чего, по словам ее отца, проплакала несколько часов. После этого глава государства пригласил девочку в Кремль, где провел ей экскурсию.