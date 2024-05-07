Синоптик сообщил, когда в Москве можно отключить отопление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, когда в Москве наступит погода, при которой можно будет отключить возвращенное в дома жителей отопление.

"Критериальная среднесуточная температура воздуха окажется выше положенной для коммунальных служб, плюс восьми градусов, только 11 мая, когда отопление вновь можно отключить", - сказал РИА Новости Тишковец.

В Москве из-за плохой погоды – по ночам столбик термометра может опуститься ниже нуля – включат отопление.

"Приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон", - написал 6 мая в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.