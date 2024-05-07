Минобороны: Возле границы с Белгородской областью уничтожены опорные пункты ВСУ

Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия государственной границы уничтожил опорные пункты с личным составом ВСУ на границе с Белгородской областью. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Местонахождение украинских боевиков выявила разведка с помощью беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что после долгого изучения местности разведчики пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей.

Напомним, 6 мая в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области 40 человек получили ранения. Еще семеро погибли. В районе села Берёзовка Борисовского района дроны атаковали две "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль.