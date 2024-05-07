В ЦРУ объяснили, что готовит Россия для НАТО

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон считает, что цель России на Украине – положить конец деятельности НАТО в стране.

Джонсон считает, что российская армия в итоге разгромит ВСУ, а стратегической задачей России является не только уничтожение военного потенциала Украины, но и нанесение тактического поражения альянсу, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минобороны России по поручению президента проведет учения с ракетными соединениями Южного военного округа (с привлечением авиации) и ВМФ. Цель – повысить готовность нестратегических ядерных сил "к выполнению боевых задач". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям. Представитель Кремля обратил внимание на заявления западных представителей, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину".

Посол России в Америке Анатолий Антонов считает, что объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте.

"Это – вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику "коллективного Запада", создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", - сказал Антонов.