Двоих жителей Камышлова осудили за сожжение человека заживо

Свердловский областной суд отправил в колонии двух жителей Камышлова за сожжение человека заживо. Таким страшным способом осужденные решили расправиться с собутыльником из-за личных обид.

Убийство произошло 17 июня. Ночью трое местных жителей пили спиртное на улице. Примерно с 00.00 до 04.00 у Светланы Кириловой 1983 г.р. возник очередной конфликт со знакомым Дмитрием Макаровым на почве личных обид, которых, как указывает пресс-служба суда, за день их знакомства накопилось немало. После Светлана предложила другому знакомому - Александру Порошину 1995 г.р. избить собутыльника, что они и сделали.

В пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU рассказали, что мужчина нанес убитому не менее 10 ударов руками и ногами в область головы, а также не менее 10 ударов по туловищу. После он снял с потерпевшего ремень с металлической пряжкой и ударил еще порядка 10 раз в область головы. Еще около 10 ударов по голове ногами и руками нанесла Светлана, после чего решила сжечь обидчика, облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Смерть мужчины наступила через непродолжительный период времени.

Свердловский областной суд признал Кириллову виновной по пунктам "д", "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ и как инициатора и активную участницу преступления отправил в колонию общего режима на 18 лет с последующим ограничением свободы на 2 года. В суде отметили, что женщинам не назначается строгий режим.

Александра Порошина признали виновным по пункту "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ и назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.