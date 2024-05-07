07 Мая 2024
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Фото:Накануне.RU

В США запустили производство ионно-натриевых батарей

Компания Natron Energy запустила на заводе в Мичигане производство ионно-натриевых батарей, которые со временем должны составить конкуренцию нынешним ионно-литиевым аккумуляторам.

Отмечается, что новые батареи обладают более высокой удельной мощностью, большим сроком службы, собственной цепочкой поставок в США и уникальными характеристиками безопасности. Добыча натрия наносит меньший вред окружающей среде по сравнению с добычей лития. При этом натрий не является таким редким на Земле металлом и он дешевый. Остальные компоненты новых батарей изготовлены из марганца, железа и алюминия, тоже сравнительно недорогих и легкодоступных.

Ожидается, что новые аккумуляторы будут использоваться для обеспечения быстрого роста количества центров обработки данных, используемых для искусственного интеллекта, говорит один из генеральных директоров Natron Energy Уэнделл Брукс. США могут стать мировым лидером в производстве новых аккумуляторов. Их перезарядка происходит в 10 раз быстрее литиевых, они способны выдержать 50 тыс. циклов перезарядки. Также они не склонны к возгоранию и стабильны в работе.

Помимо центров обработки данных, Natron стремится выйти на рынок электромобилей и телекоммуникации.

Теги: США, аккумулятор


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