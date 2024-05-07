Жителя Салехарда осудили за смерть трех женщин от пожара

Житель Салехарда признан виновным в причинении смерти по неосторожности трем женщинам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

26 сентября прошлого года 38-летний мужчина в доме №36 по ул. Чапаева пил алкоголь в компании двух хозяек квартиры и их знакомой. В ночь на 27 сентября мужчина выкурил сигарету в общем коридоре деревянного дома и бросил тлеющий окурок на пол рядом со сгораемыми материалами.

Начался пожар, пламя распространилось на весь первый этаж и частично второй. При тушении пожара обнаружены тела трех женщин. Они отравились углекислым газом.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселения.